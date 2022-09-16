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محافظ بورسعيد يشيد بالنماذج المشرفة للجهود الذاتية لأهالى حى المناخ

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:34 م
محافظ بورسعيد يشيد بالنماذج المشرفة للجهود الذاتية لأهالى حى المناخ حى المناخ
بورسعيد - محمد عزام

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أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالنماذج المشرفة والمشاركة المجتمعية لأهالي حى المناخ، وذلك لقيامهم بدهان واجهات العمارات على نفقتهم الخاصة بالعديد من المناطق بنطاق حى المناخ، مرورا بالمنطقة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة و6 أكتوبر والكويت.
 
وأكد محافظ بورسعيد أن هناك عدد 112 عمارة في كافة المناطق القديمة بحي المناخ  قامت بأعمال ترميمات شاملة ودهان وجهات العمارات وتجديد المناطق القديمة. 
 
وناشد المحافظ، المواطنين باستمرار تلك المبادرات بالتوازي مع جهود الأجهزة التنفيذية في أعمال تطوير هذه المناطق فى أعمال الرصف وتجديد البنية التحتية من صرف صحي وغاز وخطوط مياه وكابلات كهرباء وبلوعات امطار واعمدة كهربائية وأعمال رصف  حتى يتم  تجديد كل المناطق القديمة بحي المناخ.
 
 
المبادرة من الأهالي
المبادرة من الأهالي

مبادرة الأهالي بحي المناخ
مبادرة الأهالي بحي المناخ

مبادرة الأهالي
مبادرة الأهالي

مساكن بحي المناخ
مساكن بحي المناخ


 

 


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