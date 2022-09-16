محافظ بورسعيد: حملات مكثفة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تشهد مزيدا من الحملات المكثفة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب وأولياء الأمور، ولتحقيق انضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور فى المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق لليوم الثاني على التوالي بحملة مكبرة، لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بنطاق الحى، وبمشاركة لجنة المتابعة المركزية بمديرية التربية والتعليم، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع (3) سناتر للدروس الخصوصية بنطاق الحى الكائنة في شارع رمسيس وحافظ ابراهيم دور أول، شارع أوجيني والجمهورية دور تاني، شارع الثلاثيني والمشرق دور تاني، وتمت مصادرة جميع المنقولات الموجودة داخل السناتر (دسكات/ كراسي/ شاشات/ كمبيوترات/ ماكينات تصوير) وتم إيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما شهد مبنى الفريبور لليوم الثاني هدوءا تاما وخلوا من الطلاب، وذلك بعد قرار السيد المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة ومديرية التعليم لمتابعة حملات إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالمبنى ومنع عودتها مجددا.