محافظ بنى سويف يُنيب رئيس المدينة الواسطى فى افتتاح مسجد صفط الشرقية

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الواسطى لافتتاح مسجد أبوحردوف بقرية صفط الشرقية ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.



وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 205متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة تزيد عن 3.5 مليون جنيه،حيث يبلغ مسطح صحن المسجد 1255 متراً ،ويضم مصلى للسيدات على مساحة 805 أمتار، وقد أشرفت الوزارة على بنائه وفرشه ، حيث شهد شعائر الصلاة بالمسجد : الأستاذ حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى ، ونواب رئيس المدينة وقيادات إدارة أوقاف الواسطى ورئيس القرية، وقد تناولت الخطبة موضوع " حقوق ذوي الأرحام في الكتاب والسنة".