اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يوقف معدية أشمنت واحالة الواقعة للنيابة العامة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:05 م
محافظ بنى سويف يوقف معدية أشمنت واحالة الواقعة للنيابة العامة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإجراءات الجاري تنفيذها والتي كلف بها بشأن ما تعرضت له إحدى المعديات بقرية أشمنت بمركز ناصر ، بعد فتح باب المعدية فجأة، قبل تحركها للعبور من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقى لنهر النيل، بسبب تزاحم المواطنين على ذلك الباب ، أدى إلى سقوط بعض المواطنين والموتوسيكلات التي تم انتشالها بمعرفة الإنقاذ النهري ، وحتى الأن مفقود “فقط " طفل 9 سنوات من قرية الميمون، ومسن عمره 55 عاما من قرية الرياض ، وجاري البحث عنهما.

حيث  تواجدت على الفور "صباح اليوم" سيارات الإنقاذ النهري والإسعاف والحماية المدنية والوحدة المحلية ،  وجاري البحث عن المفقودين ، ووجه المحافظ بإيقاف المعدية لحين مراجعة صلاحيتها الفنية مع الجهات المختصة مع التحقيق في ملابسات الواقعة وصلاحية المعدية فنيا ، واحالة الموضوع للنيابة العامة ، حيث أفاد رئيس المدينة " علي يوسف"، أن المعدية مرخصة من النقل النهري بوزارة النقل والمواصلات والترخيص ساري حتى 27 يناير 2023.

وكلف  محافظ  بني سويف باستمرار  الجهود ، والتشديد بأن تكون غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن والجهات ذات الصلة ، للوقوف على مستجدات الوضع، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب، ومؤكدا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا في البحث عن المفقودين ( طفل ومسن).


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

معدية أشمنت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة