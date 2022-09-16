اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:01 م
محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” cop27"وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي وجه بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وتسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وذلك بالتنسيق مع إدارة البساتين والحدائق، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة، بطريق المحيط باتجاه الحاج سليمان التابعة للوحدة المحلية لبني عبيد، وذلك في إطار إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية، وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.

وفي السياق نفسه تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، استكمال أعمال تطوير ميدان زمزم بحي شمال المدينة، حيث تم تنجيل داخل الميدان وعمل جزء منه بلاط انترلوك وجارى العمل على السور الخارجي للميدان للخروج بأجمل صوره له، كما تستمر الوحدات القروية بمطاي، بزراعة بعض أشجار الزينة والأشجار المثمرة بالطريق الرئيسية والفرعية بها.
 

مبادرات رئاسية

مؤتمر المناخ

وزارة الزراعة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

حملات تشجير بمنطقة الوليدية وقناطر أسيوط الجديدة ضمن زراعة 100 مليون شجرة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:25 م

رفع كفاءة وتطوير 3 حدائق وميدان بحى المنتزه أول ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:46 ص

حياة كريمة ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة تزينان ساقلته.. إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بالعوامية ووحدة طب الأسرة وحديقة بتكلفة 41 مليونا وإنشاء طريق محورى بـ4.2 مليون جنيه وصيانة وإنشاء 19 مدرسة بـ151 مليونا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:30 ص

استمرار حملات التشجير فى أسيوط ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة