محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

المنيا – حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” cop27"وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.



يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي وجه بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وتسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.



من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وذلك بالتنسيق مع إدارة البساتين والحدائق، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة، بطريق المحيط باتجاه الحاج سليمان التابعة للوحدة المحلية لبني عبيد، وذلك في إطار إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية، وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.



وفي السياق نفسه تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، استكمال أعمال تطوير ميدان زمزم بحي شمال المدينة، حيث تم تنجيل داخل الميدان وعمل جزء منه بلاط انترلوك وجارى العمل على السور الخارجي للميدان للخروج بأجمل صوره له، كما تستمر الوحدات القروية بمطاي، بزراعة بعض أشجار الزينة والأشجار المثمرة بالطريق الرئيسية والفرعية بها.