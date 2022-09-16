محافظ المنوفية يتابع أعمال منظومة النظافة ويشدد على التواجد الميدانى

المنوفية – فريق المحافظات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمنظومة النظافة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، حفاظا على المظهر العام والجمالي.

يأتى هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات مضنية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وفى هذا الشأن ، أشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه تم الإنتهاء من رفع 22 طن قمامة بالشوارع الرئيسية ومداخل المدينة وهم شارع الجيش حتى محطة المحولات ، وشارع 23 يوليو حتى مطلع الكوبرى العلوى ، وشارع بنها حتى كوبرى عوض حسن ، وشارع المقابر وبحرى السكة الحديد من المزلقان حتى كوبرى العطار ، وشارع بورسعيد حتى المشتل والميدان ، وكذا شارع المحطة والسوق النموذجى ، الأربعين والغفارة، بلال خلف مركز الشرطة، بنك الإسكندرية، سيدى يونس ، سيدى صلاح، محمود الطويل ، وشارع طعيمة ، وشارع الكمال، فضلا عن متابعة أعمال تسوية وتمهيد طريق كفر الباجور ورفع نواتج التطهير عن جسر ترعة جانبية السرساوية ببي العرب وترعة الحلف بزاوية جروان وإزالة المخلفات والتراكمات والاتربة أمام المعهد الديني لتحسين المظهر العام.



وفى مركز منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال منظومة النظافة بنطاق الوحدات المحلية بفيشا الكبرى وسدود و كفر السنابسة وجسر النعناعية وغرف بهواش بزاوية رزين وطريق بهواش دمليج، فضلا عن شن حملة نظافة مكبرة بطريق الأسفلت بمشروع سبل بزاوية رزين بداية الزمام حتى نهاية الذمام بمدخل شما وتطهير ترعة علم الدين ببرهيم بحفار الري ومعدات الحملة الميكانيكية ، وكذا بمدخل قرية الحامول و رفع المخلفات ونواتج الهدم من كفر شبرا بلولة حتي مدخل شبرا بلولة بطول ترعة الدون وأمام السنترال و المزلقان وجامع السيدة عائشة ومحطة قطار الحامول لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية ، كما تابع رئيس المدينة أعمال زراعة الأحواض أمام نفق منوف العمومى وإزالة التجمعات الأتربة بإستخدام السيارة المكنسية بشوارع الإسعاف والروضة وعبد الله النديم بنطاق المدينة لتحسين الرؤية البصرية وتحقيق الصالح العام.



فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع على التواجد الميدانى بنطاق الوحدات القروية للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة وتقديم الدعم اللازم حفاظا على المظهر الحضارى، حيث تابع أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بقرى طوخ طنبشا وكفر هلال وجنزور وتم التشديد على القائمين بالأعمال بتكثيف ورديات العمل وتسريع وتيرة العمل والمتابعة المستمرة للمنظومة لتحقيق الصالح العام .



تابع رؤساء الوحدة المحلية لمركزى الشهداء وتلا أعمال رفع تراكمات القمامة بقري الوحدات القروية للتأكد من إزالة المخلفات ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية ، وكذا المتابعة الدورية لتطهير المجارى المائية بنطاق المركزين لتحقيق الانسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إلى أنه تم رفع ما يزيد عن 10طن من المخلفات بقرية ابنهس بمنطقة مسجد الشيخ حلمى الدسوقى وطريق ابنهس بهجة يوسف ومنطقة جمال الأشقر ، بالإضافة إلى رفع 20 طن تراكمات القمامة بنطاق الوحدة المحلية بشبرا بخوم ومدخل قرية بقسا حتى كوبرى ابوكريم وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية .



وتابعت رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال قص وتهذيب الأشجار في محيط كلية التربيه تمهيدا للبدء فى أعمال الدهانات للارتقاء بالمظهر العام ، فضلا عن متابعة أعمال منظومة النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بنطاق حى غرب شبين الكوم ودهان الأرصفة الجانبية وأحواض الزرع بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبد الناصر وبناء أحواض زرع جديدة للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي بالعاصمة .



هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع جهودهم في شن حملات النظافة المكبرة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة المخلفات ونواتج الهدم أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .





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