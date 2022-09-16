محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير طريق فريد ندا ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لطريق فريد ندا الجاري تطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد محمد أبو سعدة مدير مرور القليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان مدير عام الشبكات الأرضية، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، والمهندس عادل عبد العظيم رئيس فرع شركة مياه بنها، والمهندس أحمد عبد الباري مدير عام الكهرباء بالقليوبية، والمهندس هشام عثمان مدير المشروع بجهاز التعمير.

وتبدأ عملية تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بدءا من كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، ويشمل على رصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين وسيتم إتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء ويهدف التطوير لتنسيق وتجميل المكان.

كما يتضمن إعادة صياغة المنطقة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية حيث يراعي التصميم تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، وسيتم رفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي بالشارع كله.

كما تشتمل أعمال التطوير بالشارع على إنشاء النصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة تخليدا لذكراهم، وذلك بحديقة أتريب بمدينة بنها، وخلال الاجتماع وجه المحافظ بدفع الأعمال لتسليم النصب التذكاري والحديقة أول أكتوبر القادم استعدادا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والانتهاء من أعمال نقل المرافق والانتهاء من أعمال الرصف والتشجير.



المشاركين بالاجتماع



جانب من الاجتماع



خلال الاجتماع