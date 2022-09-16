محافظ القليوبية يتابع حملات رفع تراكمات القمامة ويضبط سيارات تسير عكس الاتجاه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، لتفقد الشوارع ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والمشروعات التي يتم تنفذها، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل علي نظافة الشوارع والحفاظ علي المظهر الحضاري والقضاء علي الاشغالات وتحقيق الانضباط داخل الشوارع وانتظام الحركة المرورية.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد محور طريق الشركات بالمنطقة الجغرافية بمسطرد، حيث تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات الأتربة علي جانبي الطريق بطول المحور والتي تيدأ من كوبري مسطرد وحتى الطريق الدائري ونزلة مدينة الخصوص، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بأعمال الكنس ورفع التراكمات للحفاظ علي المظهر الحضاري للطريق، موجها بتكثيف أعمال النظافة خاصة في الورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.

وتابع المحافظ، جولته بتفقذ أعمال رفع تراكمات القمامة من علي جانبي طريق محور الخصوص الجديد، حيث تم رفع أكثر من 70 طن قمامة خاصة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، ووجه المحافظ أيضا باستمرار رفع التراكمات حتي يتم الإنتهاء منها.

واستكمل المحافظ، جولته بفحص أحد الشكاوي بمنطقة الفرنواني والتي يشتكي المواطنين من تراكمات القمامة بجوار محطة الكهرباء، وعلي الفور استجاب محافظ القليوبية لشكوي المواطنين والتوجه ميدانيا للمنطقة، وكلف رئيس الحي برفع تراكمات القمامة والرتش محل الشكوي حول سور محطة الكهرباء فورا وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع عربات الكارو التي تقوم بإلقاء الرتش ليلا.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسحب تراخيص 4 سيارات تسير عكس الإتجاه بمدينة الخصوص موجها باتخاذ الاحراءات القانونية حيال السائقين، كما وجه المحافظ أيضا بسحب تراخيص أحد سيارات النقل تسير عكس الاتجاه وتقطع الطريق الزراعي عند منطقة مفارق الزقازيق ببنها لتعرض حياته وحياه المواطنين للخطر فضلا عن مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار تابع الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، صباحا بتكليف من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات بشبرا الخيمة والخصوص.

وخلال الجولة تم ضبط عربة كارو أثناء إلقاء مخلفات هدم بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، وعلى الفور تم إخطار الحي ومصادرة العربة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.