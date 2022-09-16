محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المرور ويوجه بوضع خطة لتحقيق السيولة المرورية

أسيوط – هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد ،محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة العميد إسماعيل المحرزي مدير إدارة مرور أسيوط لمناقشة، وبحث العديد من الموضوعات المتعلقه بالخدمات المرورية بالشوارع، والميادين ووضع خطة لتحقيق السيولة المرورية ولا سيما وقت الذروة لافتا إلى حرص المحافظة على التنسيق مع الأجهزة المختلفة لتحقيق الانضباط المروري والنهوض بالمنظومة بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ، بوضع خطة للقضاء علي التكدس المروري من خلال خلق محاور مرورية جديدة ،وخطط بديلة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع ،وخاصة أوقات الذروة وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد وما يشهده من تزاحم في اوقات الصباح والظهيرة كما وجه تكثيف الحملات المرورية علي سيارات السرفيس، والتاكسى وتنظيم حملات مرورية بصفة مستمرة على المواقف العامة بالمحافظة فضلا عن تكثيف الحملات علي مركبة التوكتوك بجميع مدن وقرى المحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ،والاستعانة بالخبرات العلمية لتحقيق الانضباط في الشوارع مؤكدًا أن الدراسات العلمية الدقيقة والمتأنية لكافة المشكلات وفي مقدمتها المشكلات المرورية هي الأسلوب الأمثل لاختيار بدائل الحلول المناسبة بأقل التكاليف وسرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة مشيرًا إلى حرصه التام على وجود سيولة في الحركة المرورية بنطاق مدينة أسيوط وكافة مدن، ومراكز المحافظة حرصًا على صالح وحياة المواطنين.