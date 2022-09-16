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مجلس أمناء الحوار الوطنى يضع غدًا لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:38 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يضع غدًا لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، غدًا السبت، 17 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا.

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقررى اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات فى جلسات اللجان الفرعية التى سيضعها المجلس.

وإعمالًا لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانًا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطنى على وجه العموم.


الحوار الوطنى

مجلس أمناء الحوار الوطنى

ضياء رشوان

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