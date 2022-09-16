لو تليفونك اتسرق تعمل إيه عشان ترجعه بالقانون؟

كتب أحمد حسني - أحمد عبد الهادى

يتعرض البعض من المواطنين لحوادث سرقة خاصةً سرقة الهواتف المحمولة بالطرق العامة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يمكنك استرجاع الهاتف المسروق فى 10 خطوات.

1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".

2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.

3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.

4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.

5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.

6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.

7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط واحضار السارق.

8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.

9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم.

10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك الهاتف.