وخرج المودع كريم سرحال مساء اليوم من مصرف "البحر المتوسط" في منطقة شحيم بمحافظة جبل لبنان برفقة القوى الامنية، بعد حصوله على 25 ألف دولار تسلمها أحد مرافقيه.

كما خروج المودع جواد سليم برفقة القوى الأمنية من مصرف "لبنان والخليج" في منطقة الرملة البيضاء بالعاصمة بيروت بعدما تسلم أشقائه 15 ألف دولار نقدا و35 ألفا بشيك مصرفي.

وأنهى المودع عمر سوبرة احتجازه لرهائن بفرع بنك "لبنان والمهجر" بمنطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت وذلك بعد تدخل عدد من شيوخ المنطقة وأحد نواب بيروت أقر تعثر المفاوضات بينه وبين البنك بسبب إصراه على الحصول على مبلغ أكثر مما عرضه البنك.



وسبق أن قام مواطن لبناني مسلح صباح اليوم باحتجاز رهائن والتهديد بحرق فرع بنك "بيبلوس" بمنطقة الغازية في مدينة صيدا عاصمة محافظة الجنوب، مطالبا بالحصول على أمواله المودعة في البنك منذ سنوات، حيث دخل مواطن يدعى محمد قرقماز برفقة شخصين إلى فرع بنك بيبلوس وحصل المواطن فورا على مبلغ 19200 دولار من وديعته في البنك، ثم سلم نفسه للأجهزة الأمنية التي حضرت للمكان.



ورغم توارد الأنباء عن اقتحامات متتالية لفروع بنوك بمناطق متفرقة إلا أن عدد منها لم يحدث.



وشهد لبنان منذ بداية العام 8 حوادث موثقة، حيث سبق وأن أقدم مواطن لبناني في يناير الماضي على اقتحام أحد فروع البنوك في منطقة جب جنين بالبقاع الغربي جنوب شرق لبنان، مهددا بإحراق نفسه والبنك إن لم يحصل على وديعته البالغ قيمتها ٥٠ ألف دولار، كما قام مواطن باقتحام بنك بمنطقة الحمرا بالعاصمة بيروت في 11 أغسطس الماضي واحتجز رهائن وهدد بإحراق البنك والموظفين وحصل على جزء من وديعته، كما اقتحمت فتاة بنك "لبنان والمهجر" أمس الأول وحصلت على 13 ألف دولار من وديعتها، فيما اقتحم مواطن بنكا في منطقة عاليه بمحافظة جبل لبنان وتم القاء القبض عليه.



وقررت جميعة المصارف بلبنان اليوم إغلاق جميع البنوك على الأراضي اللبنانية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين إضافة أيام العطلة الأسبوعية الرسمية غدا وبعد غد وذلك احتجاجا على اقتحام البنوك، لحين دراسة الوضع في اجتماع لمجلس إدارة الجمعية يوم الاثنين المقبل.



وكان اتحاد نقابات موظفي البنوك في لبنان قد دعا في بيان أمس إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقت، مؤكدا أنه في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات سيتخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبة لحين تأمين حمايتهم وصون كرامتهم، معبرا عن أمله في استجابة المعنيين لهذا المطلب تفاديا للوصول إلى حلول لا يرغب فيها.



وأكد الاتحاد أن ما حصل من عمليات اقتحام لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة الموظفين في الفروع للخطر والمس بكرامتهم والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام المقبلة لم يعد مقبولا.