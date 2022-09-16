لأول مرة داخل جامعة حكومية.. إنشاء وحدة لتصنيع منتجات اللحوم بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تهتم الدولة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بصحة الفرد والمجتمع فى كافة القطاعات، وتعتبر الأغذية ومراقبتها جيداً من أهم توجهات أجهزة الدولة المختصة، للحفاظ على مجتمع سليم خالى من الأمراض والأوبئة.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية أنشأت جامعة أسيوط متمثلة فى كلية الطب البيطرى أول وحدة لتصنيع منتجات، ومشتقات اللحوم بأنواعها المختلفة لتغطية احتياجات المجتمع الجامعي، وأيضاً المجتمع المحيط بجامعة أسيوط، وزودت الجامعة هذه الوحدة بأحدث التقنيات، والأجهزة، وأخضعت هذه المنتجات للرقابة الصحية البيطرية عن طريق عدد من الأساتذة، والأطباء البيطريين الموجودين داخل كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط .

ومن جهتها قالت مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط، إن وحدة تصنيع مشتقات اللحوم واحدة من الوحدات المستحدثة التابعة لوحدة جودة اللحوم، وهى موجودة داخل المستشفى البيطرى التعليمى ووحدة تصنيع اللحوم بكلية الطب البيطرى، تم إنشاؤها بهدف منح دورات تدريبية لخريجى كلية الطب البيطرى لتدريبهم على كيفية معرفة جودة اللحوم وطرق التعرف على صلاحيتها، وكشف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى فى مجالات عملهم المختلفة، ومنح الخريجين شهادات معتمدة من جامعة أسيوط.

وأوضحت مديحة درويش أن وحدة تصنيع منتجات اللحوم الجديدة قمنا باستغلال بعض المساحات الموجودة بمستشفى الطب البيطرى، وأنشأنا هذا المركز بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويتكون من 3 أقسام رئيسية هى قسم لتخزين اللحوم المجمدة وهى عبارة عن ثلاجات حديثة، وكبيرة تصل درجة الحرارة فيها الى تحت الصفر، وتستخدم للتخزين، حيث نقوم بالاعتماد على أفضل القطع من اللحوم البرازيلية ونقوم بعمل التحاليل اللازمة، والكشف البيطرى تحت إشراف كامل من أساتذة كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط قسم الرقابة على الأغذية، أما القسم الثانى فيضم عدد كبير من الأجهزة الحديثة التى تستخدم ف تصنيع اللحوم مثل أجهزة تصنيع اللانشون، والبرجر، والسجق ولانشون فراخ، ولانشون بقرى وبسطرمة ولحمة مفرومة، أما القسم الثالث فهو قسم التخزين حيث يتم تخزين المنتجات تمهيداً لعرضها .

وأوضحت مديحة درويش أن هناك منفذين لبيع هذه المنتجات المنفذ الأول يوجد داخل الوحدة نفسها (وحدة تصنيع اللحوم) والمنفذ الثانى موجود بكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط .

وأشارت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة أن كلية الطب البيطرى تمثل نموذجاً لتكامل دور الكلية، وتنوع عملها ما بين خدمات تعليمية، وبحثية، ومجتمعية، وذلك بما تطلقه من قوافل بيطرية لمختلف القرى، والنجوع لتقديم الخدمات البيطرية المتخصصة، وذلك دعماً للجهد والخدمة المقدمة بالمستشفى البيطرى التعليمى والتى تعد الأكبر فى حجمها وإمكانياتها على مستوى الجامعات المصرية، مشيدة بمركز تصنيع اللحوم الجديد الذى يعد إضافة قوية للخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن هذه الوحدة هى أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بالمستشفى الطب البيطرى التعليمى على مستوى الجامعات المصرية، وهى تابعة لمركز تدريب جودة اللحوم بكلية الطب البيطرى، مشيراً إلى تفقده فى وقت سابق للأيام الأولى من سير عملها خلال مرحلة التشغيل التجريبى، هو ما تم تطويره خلال الفترة الماضية لتصبح مصنع متكامل لإنتاج اللحوم المعبأة والذى يبلغ تكلفة إنشائه، وتجهيزه خمسة مليون جنيه والمؤهلة لإنتاج أكثر من ألف كيلو من المنتجات المختلفة يوميا، وتهدف إلى توفير منتجات لحوم آمنة، وذات جودة عالية خاضعة لإشراف الأساتذة والمتخصصين بقسم الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطرى، وذلك بأسعار فى متناول الجميع، مضيفاً أن الوحدة تعد عاملاً إضافياً لزيادة الموارد الذاتية للكلية وخدمة إضافية من خدمات الكلية التى تقدمها لأفراد المجتمع الجامعى والخارجى.



اعمال التصنيع



اللحوم المفرومة داخل المركز



المنتجات بعد تصنيعه



المنتجات



تصنيع السجق داخل المركز



جهاز تصنيع اللانشون



عميد الكلية ومدير المستشفي البيطرى