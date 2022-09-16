وتوقع كيري - في تصريحات على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في السنغال، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن يحل الغاز محل الفحم أو النفط خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال كيري إنه "بعد عام 2030 يتعين علينا السيطرة على انبعاثات الغاز وهو شيء يجب ألا نغفل عنه في هذه المعادلة".



وأضاف أن الدول المتقدمة بحاجة إلى تكثيف الجهود وتلبية الحاجة الملحة لمساعدة الدول الأخرى على التكيف وتجاوز العقبات الأولية لتطوير أنظمة الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة خصصت 12 مليار دولار للتكيف والمرونة، وكانت تعمل على هيكل جديد لجذب المزيد من المستثمرين بتريليونات الدولارات.