وقال النائب الثاني لوزير الصحة الكوري لي كي-إيل - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إنه سيسمح للمستشفيات والعيادات باستخدام اللقاح في الجرعات التعزيزية الثالثة والرابعة بدءا من 26 سبتمبر الجاري.

وذكر المركز الحكومي الكوري لأبحاث الأمراض المعدية في وقت سابق من الشهر إنه تأكد من فعالية اللقاح في تحييد الطفرات الفرعية من سلالة أوميكرون، في حالة استخدامه كلقاح تعزيزي بعد جرعتي اللقاح الأولى والثانية.

ويعد لقاح سكاي كوفين لقاحا بروتينيا مختلطا يعتمد على جزيئات نانوية جديدة ثانوية المكون يمكنها زيادة التأثير المناعي، وتم تطويره بشكل مشترك مع معهد تصميم البروتينات في جامعة واشنطن.