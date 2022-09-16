فريق "أبطال الدقهلية" يبهر الحضور بلوحاته الفنية بمعرض قصر ثقافة المنصورة

فريق المحافظات

أقام فريق أبطال الدقهلية معرضه العاشر بقصر ثقافة المنصورة، وشهد المعرض حضور رئيس فرع ثقافة الدقهلية ،ومدير قصر ثقافة المنصورة،وضم المعرض العديد من اللوحات الفنيه والأعمال اليدويه التي نفذها فريق أبطال الدقهلية.



وشارك 25 فنان مابين شباب وفتيات من الفريق، وقاموا بعرض لوحاته الفنية المشاركين بها خلال المعرض، ونالت لوحات الفريق إعجاب الحضور والإشادة بأعمالهم وإصرارهم علي إظهار قدراتهم الفنية المتنوعة.



وقال أحمد فضل، مؤسس فريق أبطال الدقهلية، أن هذا المعرض يعد الرابع لهم بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنصورة، بعد أن قامو بتنفيذ ثلاث معارض بمكتبة المنصورة وأيضا معرضان بمكتبة مصر العامةبالمنصورة، إضافة إلي تواجدهم بمعرضهم الخاص والموجود داخل دار بن لقمان بالمنصورة.



وشارك فريق أبطال الدقهلية، في العديد من الأعمال والجداريات الرائعة، إضافة إلي إظهار مشاهير الشخصيات التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال لوحات فنية في مختلف شوارع مدينة المنصورة، وينظم الفريق بازار لعرض سلع من إنتاج الفريق داخل إستاد المنصورة الرياضي خلال الفترة المقبلة.





إحدي المشاركات من فريق أبطال الدقهلية أثناء عرضها لأعمالها الفنية



أعمال فريق أبطال الدقهلية



عرض اللوحات علي الحضور



فريق أبطال الدقهلية يعرض لوحاته الفنيه



لوحات فريق ابطال الدقهلية



لوحات فريق أبطال الدقهلية داخل قصر ثقافة المنصورة 2



لوحات فريق أبطال الدقهلية داخل قصر ثقافة المنصورة



لوحة فرعونية من إعمال فريق أبطال الدقهلية



معرض فريق ابطال الدقهلية



