فحص 169 حيوانا 5115 طائرا خلال قافلة بيطرية فى كفر الزيات بالغربية

الغربية محمد طارق

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجيه لتشمل جميع قري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



حيث تم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجيه بقرية دلبشان التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.



وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الوارده من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، و تم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .



وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات 196 حيوان و 5115 طائر، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة.