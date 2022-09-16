"غزل" موهبة صغيرة تبدع فى الرسم.. وتؤكد: نفسى أكون فنانة مشهورة.. صور

الشرقية - فريق المحافظات

غلبت موهبتها سنها فهى طفلة فى مقتبل عمرها الذى بلغ 12 عاما وتدرس بالصف الأول الإعدادى، وظهرت موهبتها منذ نعومة أظافرها بعدما اكتشفتها والدتها وهى فى سن 4 سنوات، الطفلة رحمة طه أحمد والشهيرة بـ "غزل " من قرية سنجها مركز كفر صقر محافظة الشرقية بدأت والدتها فى تنمية موهبتها بعد أن تأكدت من أنها داخلها فنانة كبيرة.

وتقول غزل، أنها تعشق الرسم وبدأت برسم اشكال الحيوانات والطيور وتطورت موهبتها وبدأت فى رسم الأشخاص المشهورة والشخصيات العامة، بالإضافة إلى أنها تعلمت النحت بالطين الصلصال وتطور الأمر بالنسبة لها إلى أنها بدأت فى عمل خدع سينمائية.

وأضافت أنها تشاهد الرسومات قبل رسمها وبعدها تقوم بتقليد ما شاهدته وتبدع فى التظليل والرسم بالفحم والألوان الزيت والورنيش الشفاف مؤكدة أنها تستطيع رسم أى شخص أمامها وايضا لو كانت صورته موجودة تقوم برسمه كما فى الصورة.

وأشارت أنها تتمنى أن تجد مكان تتعلم فيه اشياء تساعدها فى الاحتراف فى مهنة الرسم لافتة أنها قامت مؤخرا برسم قصص تعبيرية منها رسم طفل كان ذاهب لمدرسته ووجد فى الطريق كلب به إصابة فتوقف الطفل وبدأ فى علاج الكلب حتى استطاع أن يتحرك ولازم الطفل فى طريقه وواجه الطفل ثعبان وكان من الممكن أن يلدغه فهاجمه الكلب ومنع الثعبان من الاقتراب من الكلب.

وشاركت "غزل" فى مسابقات كثيرة منها المعرض العربى الليبى وصالون صوت مصر وحصلت على المركز الأول على إدارة شباب كفر صقر فى مسابقة الشباب والرياضة.

وأضافت والدة غزل أنها أدهشت كل من حولها ببراعتها فى الرسم وأنها منذ مرحلة رياض الأطفال تحب الرسم والفن التشكيلى، وكانت ترسم المناظر الطبيعية التى تراها حولها والشخصيات الكرتونية بالقلم الرصاص والجاف وكانت ترسم بورتريهات عن طريق اليوتيوب وكانت ورسوماتها تنال إعجابنا وإعجاب كل من يراها حتى أساتذتها فى المدرسة.



تبدع فى الرسم



ترسم صور _1



ترسم محمد صلاح



ترسم نمر



غزل



