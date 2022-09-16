عون: الرياضة تنشىء أنبل العلاقات وتتخطى الحواجز السياسية

إيمان حنا

اعتبر رئيس لبنان العماد ميشال عون، أن الرياضة تنشىء أنبل العلاقات بين الشعوب وتقرب بين أبنائها، وتتخطى بذلك الحواجز السياسية، وتوحد حول القيم الأخلاقية والوطنية.وفق بيان لرئاسة لبنان .

ودعا عون الشباب إلى الانخراط في النشاطات الرياضية لما فيها من فوائد على صعيد التقارب والتلاقي، والمنافسة الشريفة لبلوغ الأهداف الراقية، فإنه اكد على ضرورة تعزيز الروح الرياضية التي تنعكس في حياة الافراد وتفاعلهم الإنساني والاجتماعي، لا سيما في عالم اليوم، المليء بالصراعات والتنابذ والذي يفتش عن بارقة امل تثبت التعاون والتضامن الذي ينتج ثمارا تعود بالفائدة على الجميع، جاء ذلك خلال استقباله وفد الاتحاد الاسيوي للميني فوتبول الذي يزور لبنان لمناسبة انعقاد جمعيته العمومية في بيروت بين السبت والأحد المقبلين.

وأعرب المتحدث باسم الوفد عن اعتزازه لما يقوم به لبنان على صعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغّرة والتعريف بها في المنطقة، مهنئاً الاتحاد اللبناني على انجازاته، ولفت الى ان سبب وجوده في لبنان للمشاركة في الانتخابات التي ستجري لانتخاب رئيس الاتحاد الاسيوي ولدعم المرشح احمد دنش رئيس الاتحاد اللبناني، الذي تأسس عام 2016 ويلعب دوراً مهماً في التعريف عن هذه الرياضة على مستوى لبنان والمنطقة.

وأشار الى ان من اهداف الاتحاد الاسيوي المستقبلية اقامة مباراة ونشاطات رياضية دولية في لبنان للمساهمة في تعزيز قطاع السياحة فيه.