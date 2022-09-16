ضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى حملات أمنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مكبرة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديرتى أمن (الغربية – القليوبية) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات المتنوعة.
أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية: ضبط عدد (4) قضايا ("مخزن لتجارة وتوزيع الأعلاف – شركة – ورشة تصنيع – مصنع لتجارة الأعلاف" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق محافظة الغربية( بمضبوطات بلغت (9٫195 طن أعلاف متنوعة بدون ترخيص – 3 طن صدف بحر بدون بيانات ومجهول المصدر – 265 طن حجر جيرى بدون بيانات ومجهول المصدر وبدون ترخيص – 57 طن منتج نهائى لكربونات الكالسيوم وسبيداج بدون ترخيص ومجهول المصدر.
وفى مجال الطب البيطرى: ضبط عدد (2) قضية ("2 محل جزارة" بدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية( وضبط (كمية من اللحوم "للذبح والتجهيز خارج المجازر" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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