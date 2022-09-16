ضبط 462 عبوة مستحضرات تجميل مع راكبة قادمة من تركيا بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة, محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و بعض الأدوية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

إثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، أستوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من البرعي مسلم مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 464 عبوة من مستحضرات التجميل و 39 عبوة دوائية غالية الثمن.

آمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 191 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.