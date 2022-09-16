اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:35 م
أكرم القصاص
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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:10 م
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى الغربية جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين فى الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عبارة عن "115 كجم لحم مفروم معد حواوشي بدون بيانات ورأت اللجنة سحب عينات من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، 5 محاضر باجمالي وزن 42.5 كجم لحوم بقري ذبح خارج المجازر، 2 محضر بإجمالي وزن 13.5 كجم لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر، محضر بكمية 9.5 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي" وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين .


 


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