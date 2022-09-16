ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين فى الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.
أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عبارة عن "115 كجم لحم مفروم معد حواوشي بدون بيانات ورأت اللجنة سحب عينات من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، 5 محاضر باجمالي وزن 42.5 كجم لحوم بقري ذبح خارج المجازر، 2 محضر بإجمالي وزن 13.5 كجم لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر، محضر بكمية 9.5 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي" وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين .
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى الغربيةالجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:10 م
جانب من الحملة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين فى الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.
الموضوعات المتعلقة
بيطري الغربية: تحصين 224 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدعالسبت، 10 سبتمبر 2022 12:00 م
"بيطرى الغربية" تتابع أعمال تطوير مراكز الألبان تمهيدا لمنحه شهادة الجودةالأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:29 ص
بيطري الغربية: تحصين 207 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدعالإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:58 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة