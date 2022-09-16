صوت من السماء.. "مسعد" موهبة يقلد 30 قارئا أبرزهم "الحصرى" و"الدوسرى"

المنوفية -فريق المحافظات

أطلقوا عليه "الصوت الملائكى" أو "مقلد القراء" من أحد مدن محافظة المنوفية، وبالتحديد من مدينة أشمون، بزغ نجم الطالب محمد مسعد، والحاصل على الثانوية العامة، والذى تميز بموهبتة فى تقليد المشايخ والقراء العظماء، مؤكدا أنه يسعى لأن يكون منشدا دينينا.



وقال محمد مسعد، المقيم بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إن لدية الموهبة منذ سنوات، وكان يقلد العديد من المشايح بالأذان والإقامة للصلاة علاوة على قيامة بقراءة العديد من الآيات القرآنية بأصوات العديد من المشايخ.



وأضاف محمد: "منذ 2019 بدأت فى التطوير لموهبتى عن طريق رفعى لأحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى والتى حققت مشاهدات كبيرة جدا، ما أدى إلى العمل على موهبتى طوال الفترة الحالية، أقلد العديد والعديد من المشايخ والقراء الذى يصل عددهم إلى ما يقرب من 30 قارىء ومؤذن من العظماء، والذى من بينهم الشيخ ياسر الدوسرى، الشيخ ماهر المعيقلى، الشيخ خالد الجليل، والشيخ محمود البنا، والشيخ محمود الحصرى، والشيخ عبدالمجيد السريحى بالحرم النبوى، وقمت بالاذن بالشكل المطابق له تماما، والشيخ على الملا".



وأضاف محمد أنه يقوم بالأذان فى مسجد القرية منذ فترة وأثنى أهل القرية على صوتة كثيرا، مشيرا إلى أنه يقوم بالتنويع فى الأذان ما بين العظماء فى الأذان وفى العديد من الأحيان يقوم بالأذان بصوتة دون أى تقليد.



وأكد محمد، أنه يتمنى أن ينتمى إلى فريق الشيخ محمود التهامى وأن أكون منشد دينى خلال الفترة القادمة، مناشد أى فرد لدية موهبة الصوت أن يعمل على نفسة كثيرا من أجل الوصول إلى حلمة وألا يفقد الأمل فى تحقيق هدفة وحلمة.



وقال محمد: "أسعى إلى توصيل رسالة فى أن يكون ما أقرأ وما أنشد صدقة جارية لى وأن يهدى الله بى من يسمعنى".