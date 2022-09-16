شكوى من تراكم القمامة والرائحة الكريهة بشبرا الخيمة.. ومحافظ القليوبية يرد

كتبت: شيماء حمدى - القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ وائل نصحى، من أهالى شارع إبراهيم بيك شبرا الخيمة شكوى عبر خدمة"صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة مطالبا برفعها بشكل دورى.

ومن ناحيته أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتم حاليا شن حملة مكبرة بجميع مناطق شبرا الخيمة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع، موضحا أن الحملة انتهت حتى الأن من رفع ما يزيد عن 6000 طن، معلنا ستمراريتها حتى الانتهاء تماما من رفع كل التراكمات، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من سيارات نقل القمامة من المدن المجاورة بالمحافظة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".