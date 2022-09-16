اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:29 ص
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شكوى من بلاعة دون غطاء فى بنى سويف.. ورئيس المدينة يرد

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:00 ص
شكوى من بلاعة دون غطاء فى بنى سويف.. ورئيس المدينة يرد الصرف الصحى
كتبت: شيماء حمدى - بنى سويف - هانى فتحى

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أرسل القارئ عبدالعزيز عبدالعزيز نور الدين، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن"باليوم السابع بسبب وجود بلاعة دون غطاء فى محافظة بنى سويف فى شرق النيل بجوار صينية تعليم صناعى بنحو 50 مترا اتجاه بنى سليمان، مؤكدا أن تاكسى سقط بها، قائلا :"تم إبلاغ المحافظة من قبل على ارقام الواتس بالصور ولم يتم عمل أى شيء".

من جانبةهقال هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، أنه سيتم إرسال لجنة من الوحدة المحلية وتحديد موقع البلاغ وإصلاحه.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


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