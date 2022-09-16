اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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شرطة أوكرانيا: معظم الأشخاص فى مقبرة إزيوم" الجماعية مدنيون

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:16 م
شرطة أوكرانيا: معظم الأشخاص فى مقبرة إزيوم" الجماعية مدنيون الشرطة الأوكرانية
اش ا

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قال قائد الشرطة الوطنية الأوكرانية "إيهور كليمينكو" اليوم الجمعة إن معظم الأشخاص المدفونين في المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة "إزيوم" الواقعة شرقي البلاد، من المدنيين.
 
وأضاف كليمينكو - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه وفقا للتقديرات الأولية، فإن المقبرة الجماعية يوجد بها مدنيون، وذلك على الرغم من أن هناك معلومات تفيد بوجود جنود بها، إلا أنه لم يتم العثور على أي أحد منهم حتى الآن.
 
وأشارت القناة إلى أن السلطات الأوكرانية قالت في وقت سابق إنه تم العثور على مقبرة جماعية يوجد بها 450 جثة في مدينة "إزيوم"، موضحة أن هذا يعد دليلا على ارتكاب جرائم حرب.

اوكرانيا

ازيوم

مقبرة جماعية

الشرطة الاوكرانية



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