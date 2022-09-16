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شبورة ورياح وانخفاض بالحرارة وسحب منخفضة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:33 م
شبورة ورياح وانخفاض بالحرارة وسحب منخفضة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء.

- ارتفاع فى نسب الرطوبة نظرًا لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (2: 3 ) درجة مئوية.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

 

 


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