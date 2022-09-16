اليوم السابع
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سكاي نيوز: ارتفاع عدد المصارف المقتحمة فى لبنان إلى 5

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:53 ص
سكاي نيوز: ارتفاع عدد المصارف المقتحمة فى لبنان إلى 5 احتجاز رهائن في لبنان
إبراهيم حسان

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ترددت أنباء عن ارتفاع عدد المصارف التي تم اقتحامها في لبنان إلى 5 مصارف، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل منذ قليل.

وكان مسلح احتجز موظفين في أحد مصارف بيروت، قبل ساعات، للمطالبة بالحصول على وديعته.

وقال مصرفيان فى لبنان لـ"رويترز"، إن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها لثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.

يأتى هذا القرار بالتزامن مع حادث اقتحام مواطن لبنانى لأحج المصارف اللبنانية من أجل الحصول على وديعته المالية، وذلك بعد يوم واحد من اقتحام المواطنة سالى حافظ لبنك أودعت فيه أمواله ولم تستطع الحصول عليها ، وأكدت أنها فى أشد الاحتياج للمال من أجل علاج شقيقتها التى تعانى مرض السرطان .

وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تبيّن أن القوى الأمنية دخلت إلى المصرف حيثُ كان سوبرة متواجداً هناك، وقد دارت عمليات التفاوض معه، كما طُلب منه تسليم سلاحه للعناصر الأمنية.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال سوبرة: "أحملُ سلاحاً على خصري ولكن لم أُشهره أبداً. المصرف أقفل الأبواب علينا وأريدُ كامل وديعتي أو لن يخرج أحدٌ من هنا".


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