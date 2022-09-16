سطر قانونى.. "التبول" بالشارع جريمة يعتبرها المشرع فعل فاضح.. اعرف التفاصيل

تناولت القوانين العيد من المواد التى تعاقب وتجرم مرتكبى أفعال مخالفة فى الشارع، ووضع عقوبة لمرتكب فعل قضاء الحاجة فى الشارع، والتى تندرج تحت عقوبة الفعل الفاضح.

ومن أبرز هذه الأفعال التى تعرضك للحبس، والتى تراها بشكل يومى فى الشوارع والميادين العامة "قضاء الحاجة"، وهى من الأفعال التى تخدش الحياء العام ويصر البعض على إتيانها.

والمادة (278) من قانون العقوبات تنص على "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".