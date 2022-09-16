زى النهارده.. مد أجل الحكم على 16 متهما فى قضية "الخلافات الثأرية بالصف"

زى النهارده، من 3 سنوات، يوم 16 سبتمبر 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تمد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 16 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد.

وكان الحكم عقب اتهام الـ16 متهما بتبادل إطلاق النار بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.

كان تشكيل الدائرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص من عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام، وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر، ما ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.