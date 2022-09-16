روسيا اليوم: مجلس الأمن الدولي يدعو لإزالة العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية

كتب: أحمد جمعة

دعا ممثلو الصين والإمارات والمكسيك بمجلس الأمن الدولي، لإزالة العقبات التي تحول دون تصدير الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وقال نائب ممثل الصين لدى الأمم المتحدة داي بينج في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأمن الغذائي: "تم تسليم أكثر من 700 ألف طن من الحبوب كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود، وبسبب العديد من العقبات في القطاع المصرفي في مجال التأمين والتسليم، علقت ملايين الأطنان من الأسمدة الروسية في موانئ أوروبا، ولم يتم تسليمها في الوقت المحدد".

وأضاف: "من الضروري إزالة هذه العقبات من أجل ضمان التدفق الحر والمستقر للموارد الزراعية الرئيسية".

ومن جانبه قال ممثل المكسيك، إنه من المهم أن تصل الأسمدة والمنتجات الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية، كما أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، على أن "الأسمدة تلعب دورا مهما في تأمين المحاصيل المستقبلية، ويجب أن تصل الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة، مؤكدا أنه يدب مناقشة القيود على الطرق مع رئيس تركيا.

وفي وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن جزءا من صفقة الغذاء المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يعمل، وبسبب هذا فإن إنهاء الاتفاق غير مستبعد.