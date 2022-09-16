رفع وإزالة 188 حالة إشغال طريق بمدينة الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضى رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام والتى استهدفت رفع الإشغالات بمدخل المدينة وعدد من الشوارع والمناطق الحيوية لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.



أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 188 حالة إشغال ومخالفات بتلك المناطق، وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة، وانتظار فى أماكن غير مخصصه للانتظار، بجانب التحفظ على موازين وكراسى وطاولات بلاستيكية وشيش وحوامل حديدية وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.



من جهته أكد رئيس المدينة على الاستمرار فى تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بتكثيف الحملات للقضاء على إشغالات الطريق العام وإلزام الجميع بالقانون، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم.