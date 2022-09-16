رئيس مدينة قلين: إدراج كوبرى أولاد نصير الشرقية فى خطة الإحلال والتجديد

قال فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، أنه ورد له خطاب من مديرية الري، بإدراج كوبري عزبة أولاد النصير الشرقية، ضمن خطة الإحلال والتجديد، مؤكداً أن الكوبري يقع على مصرف نشرت متهالك من الجنبين، ويربط بين العزبة بقلين، وهناك طريق آخر يمكن العبور منه على بعد حوالي 300 متر، مشيراً إلى أنه سيعيد مخاطبة الري لسرعة البدء في أعمال الإحلال والتجديد.
جاء ذلك استجابة للقارئ إبراهيم صبحي عبد الجواد الرماح والمقيم فى قرية النصير الشرقية مركز قلين محافظة كفر الشيخ الذي أرسل مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تهالك الكوبري في مدخل القرية ووقوع أجزاء منه، وناشد القارئ المحافظة بتجديد الكوبرى نظرا لأهمية في الانتقال من وإلى القرية.
رئيس مدينة قلين: إدراج كوبرى أولاد نصير الشرقية فى خطة الإحلال والتجديدالجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:04 م
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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قال فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، أنه ورد له خطاب من مديرية الري، بإدراج كوبري عزبة أولاد النصير الشرقية، ضمن خطة الإحلال والتجديد، مؤكداً أن الكوبري يقع على مصرف نشرت متهالك من الجنبين، ويربط بين العزبة بقلين، وهناك طريق آخر يمكن العبور منه على بعد حوالي 300 متر، مشيراً إلى أنه سيعيد مخاطبة الري لسرعة البدء في أعمال الإحلال والتجديد.
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