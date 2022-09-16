وأوضح لوكاشينكو - خلال الاجتماع الموسع لمنظمة شنغهاى للتعاون، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنه يرى قدرة كبيرة لمنظمة شنغهاي في دفع العلاقات التجارية الاقتصادية، معربا عن دعمه لتوسيع علاقات المنظمة مع منظمات أخرى وخاصة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأكد اهتمام بيلاروسيا بتوسيع التعاون فى المجال النووي السلمي من خلال المنظمة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن العقوبات والقيود غير المشروعة تدفع إلى زيادة حصة العملات الوطنية.

وكان رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف قد رحب - في وقت سابق - بمنح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر في منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى بدء إجراءات منح بيلاروسيا صفة عضو كامل العضوية في المنظمة.