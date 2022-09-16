اليوم السابع
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تشارك فى تكريم نعش الملكة إليزابيث

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:01 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا تشارك فى تكريم نعش الملكة إليزابيث رئيسة وزراء نيوزيلندا
كتب: إيهاب محمد

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زارت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا نعش الملكة اليزابيث، وأصبحت من أوائل قادة العالم الذين وصلوا إلى لندن قبل جنازة الملكة الراحلة يوم الاثنين، وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء وهي تبدو جليلة وهي تقدم احترامها لصاحبة الجلالة - التى كانت رئيسة دولة بلادها طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا - فى نعشها فى قاعة وستمنستر بعد ظهر يوم الجمعة.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

ستكون السيدة أرديرن واحدة من 500 شخصية بارزة ستحضر "حفل استقبال القرن" يوم الأحد، والذى سيشهد اجتماع عدد كبير من رؤساء العالم - بما في ذلك الرؤساء والأباطرة والعائلات الملكية - فى قصر باكنجهام ليتم الترحيب بهم رسميًا من قبل الملك تشارلز .

رئيسة وزراء نيوزلاندا
رئيسة وزراء نيوزلاندا

 

ومن المتوقع أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي - أولينا زيلينسكا - والملك فيليب والملكة ليتيزيا من إسبانيا  من بين الضيوف.

 

لم يُعرف بعد متى سيصل كل زعيم، لكن اللقطات التى تمت مشاركتها عبر الإنترنت تظهر موكبًا مشابهًا لبايدن يشق طريقه عبر كامدن بعد ظهر أمس.


رئيسة وزراء نيوزيلندا

نيوزيلندا

جاسيندا أرديرن

اليزابيث



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