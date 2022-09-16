رئة الأرض فى خطر.. ارتفاع نسبة إزالة غابات الأمازون وتدمرت 847 مليون هكتار

فاطمة شوقى

تعانى غابات الأمازون من تدهور مرتفع مع ارتفاع نسبة الإزالة للغابات والأشجار، خاصة التي توجد في البرازيل وبوليفيا ، بينما تتقدم الإكوادور وكولومبيا وبيرو في نفس الاتجاه، مما يؤجج أزمة تغير المناخ فى الوقت الذى يرغب فيه العالم بخفض ثانى أكسيد الكربون.

وتشير دراسة أعدتها شبكة أمازون للمعلومات الاجتماعية والبيئية ذات المرجعية الجغرافية إلى أن 26 ٪ من غابات الأمازون قد تحولت بشكل نهائى فيه وتشكل مستوى عال من التدهور.

ووصلت الأرقام المتعلقة بإزالة الغابات وتدهورها إلى 26٪ في كامل أراضي الأمازون ، التي تغطي 847 مليون هكتار: 20٪ عانت من خسارة لا رجعة فيها و6٪ تدهورت بشكل كبير، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الدراسة إلى أنه لم تعد نقطة اللاعودة في الأمازون سيناريو مستقبليًا ، بل أصبحت حاضرًا في بعض مناطق المنطقة، بالإضافة إلى ذلك ، من بين البلدان التسعة التي تتكون منها حوض الأمازون ، سجلت البرازيل وبوليفيا أكبر قدر من الدمار ، ونتيجة لذلك "بدأت عملية زراعة السافانا بالفعل في كلا البلدين".

وتسلط الدراسة الضوء على أن البرازيل وبوليفيا تركزان 90٪ من التحول والتدهور العالي الذي يؤثر على حوض الأمازون، وتتقاسم بيرو وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا النسبة المتبقية البالغة 10٪ ، مع تزايد القلق بشكل متزايد من أرقام فقدان غابات الأمازون.

وقال خوسيه جريجوريو دياز ميرابال ، المنسق العام لمنسق منظمات السكان الأصليين في حوض الأمازون (COICA)، نحن ندمر المياه والتنوع البيولوجي والغذاء.

وتجمع الدراسة معلومات عن الحالة الحالية للمناطق ذات الأولوية الرئيسية في الأمازون ، وبيانات عن حالة التنوع البيولوجي وتحدد دوافع تدمير غابات الأمازون، بالإضافة إلى ذلك ، تقترح حلولًا لمعالجة أزمة الأمازون.