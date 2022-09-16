خيط الجريمة.. "أكل المانجة بتاعته" قصة عامل شرع فى قتل شقيقه بالجيزة

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتى يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن لفترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد التقرير الطبى الصادر لعامل وصل إحدى المستشفيات بمنطقة الهرم وبه جرح قطعى فى جسده، النيابة العامة بجنوب الجيزة لكشف كذب رواية المجنى عليه، بأن مجهولين اعتدوا عليه لمقاومتهم أثناء سرقته بالإكراه أثناء سيره فى الشارع.

وبسؤال شهود العيان والجيران، والضغط على المجنى عليه وسؤاله حول الواقعة، أكد أن شقيقه طعنه بسلاح أبيض اثناء تشاجرهما، للتنازع على أكل "المانجة"، داخل مسكنهما فى الهرم.

على الفور قررت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وأكد صحة الواقعة وأنه تعدى على شقيقه دون قصد.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا القبض على عامل لاتهامه بطعن شقيقه بسلاح أبيض اثناء تشاجرهما، للتنازع على أكل "المانجة"، داخل مسكنهما فى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة طالب بطعنة بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج فى الهرم.

استمع رجال المباحث لأقوال المجنى عليه، وادعى أن مجهولين اعتدوا عليه لمقاومتهم أثناء سرقته بالإكراه أثناء سيره فى الشارع.

بإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين عدم صحة رواية المجنى عليه، وتبين أنه وشقيقه تشاجرا بسبب التنازع على أكل "المانجة"، فأصابه شقيقه بسلاح أبيض، مؤكدا أنه لم يقصد إصابته، وبضبط المتهم وبمواجهته أكد إصابته شقيقه دون قصد، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.