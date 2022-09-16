حياة كريمة تغير قرى المنيا.. الصرف الصحى ومراكز الشباب ووحدات الصحة الأبرز

المنيا - حسن عبد الغفار

أعادت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا فى محافظة المنيا شمالا وجنوبا، من خلال 19 قطاع، أبرزها خدمات الصرف الصحى ومراكز الشباب والوحدات الصحية والتعليم، وذلك فى 192 قرية و757 تابع لتلك القرى بتكلفة اجمالية 23 مليار جنيه، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص والعدوة، ومغاغة.

وقال محمد لطفى أحد الأهالى بالمنيا، أن مبادرة حياة كريمة، واحدة من أعظم المبادرات خلال السنوات الماضية والتى أعادت كرامة المواطن فى القرية من خلال توفير الخدمات الاساسية له، والتى سوف تسهم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة من خلال تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات ومكاتب البريد ومراكز الشباب، وهذا ما حدث فى مركز ابوقرقاص والذى يشهد تطورا كبيرا فى المشروعات داخل القرى، فى أكثر من قطاع حيث تشهد قرى اتليدم ومنشأة النصر والسرو وساقية موسى وعزبة اسحاق عدد من المشروعات منها الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى ومشروع الصرف الصحى، ومشروع الصرف الصحى لقرية نزلة السرو ومشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى وكذلك مشروع مركز شباب اتليدم رفع كفاءة وتطوير المبنى والسور والملعب، ومشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز.

ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم ومشروع إنشاء نقطة شرطة اتليدم، اما فى القطاع الصحى يجرى العمل فى مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية اتليدم

ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاى ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية ساقية موسى، إلى جانب مشروع دعم المياة للمناطق المحرومة بقرية نزلة السرو، ومشروع إنشاء مركز الأسرة بقرية اتليدم.

أما عامر شوقى أحد شباب مركز ديرمواس، قال أن مشروعات حياة كريمة تزين كافة قرى المركز، وهى مشروعات متنوعه كنا فى حاجة كبيرة لها منذ سنوات تحققت على يد مبادرة حياة كريمة، التى كانت بمثابة الحلم لأهالى القرى ومن بينهما قرية تل بنى عمران التابعة للمركز والتى تشهد إنشاء المركز الطبى بقرية العمارية الشرقية، وغيرها من المشروعات فى كثير من قرى المركز وابرزها الصرف الصحى.

ولفت عامر قائلا أن مركز ديرمواس فقط أيضا ففى مركز مغاغة أيضا مشروعات عملاقة ففى الوحدة المحلية لقرية ابا الوقف يجرى إنشاء مشروع الحماية المدنية وأيضا مشروعات حياة كريمة فى الوحدة المحلية بقرية برطباط، منها مشروع محطة الصرف الصحى وإنشاء مشروع مجمع الخدمات وإنشاء المجمع الزراعى وإنشاء الوحدة البيطرية.

أما زياد ابراهيم أحد أهالى قرية عطف حيدر قال أن القرية تشهد تطورا كبيرا فى المشروعات الخدمية والتى تمثل نقلة نوعية كبيرة بالنسبة لقرية داخل مركز العدوة.

واضاف أن من بين المشروعات التى يجرى تنفيذها، مشروع الصرف الصحى بقرية عطف حيدر وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بقرية المسيد وأيضا تنفيذ وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الجهاد وأعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرة المسيد.

ومن ناحيته شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يجرى تنفيذها، وتذليل كافة العقبات امام تلك المشروعات، ولفت أنه يجرى العمل فى 19 قطاع خدمى داخل المبادرة، وقد تم اضافة مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية من المبادرة.



مشروعات حياة كريمة فى قرى المنيا (1)



مشروعات حياة كريمة فى قرى المنيا (2)



مشروعات حياة كريمة فى قرى المنيا (3)



مشروعات حياة كريمة فى قرى المنيا (4)



مشروعات حياة كريمة فى قرى المنيا (5)



مشروعات حياة كريمة فى قرى المنيا (6)