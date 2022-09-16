حياة كريمة ببنى سويف.. توصيل الغاز الطبيعى بقرى الحرجة ومنشأة هديب والمنصورة

بنى سويف- هانى فتحى

قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إنه يتم العمل فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى لعدد من قرى المركز منها قرية الحرجة ومنشأة هديب والمنصورة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه تتم أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بها، بالتوازى مع مشروعات الأبنية التعليمية والصحية والاجتماعية والزراعية المختلفة، وفق خطة العمل بالمبادرة.

وأكد على يوسف، أنه يجرى مد الشبكات تباعًا لباقى القرى بمجرد إنهاء أعمال حفر مشروعات الصرف الصحي.