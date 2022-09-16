اليوم السابع
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حياة كريمة.. إجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج لـ1178 مواطنا بإدفو

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:01 م
حياة كريمة.. إجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج لـ1178 مواطنا بإدفو جانب من القافلة
أسوان - صلاح المسن

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية لتوصيل الخدمة للأسر الأكثر احتياجاً بالجودة المطلوبة .

فى إطار الجهود المتواصلة تبذلها الجهات المختصة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة في" تصريحات صحفية"  بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم قافلة طبية على مدار يومين داخل قرية عزبة سليم جودة التابعة للحجز بحرى بمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبى على 1178 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى.


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