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حكومة ألمانيا تنفى تعرضها لضغوط أمريكية بشأن إرسال أسلحة محددة لأوكرانيا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:31 م
حكومة ألمانيا تنفى تعرضها لضغوط أمريكية بشأن إرسال أسلحة محددة لأوكرانيا الجيش الألماني - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نفت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، تعرضها لضغوط أمريكية بشأن إرسال أنظمة أسلحة محددة إلى أوكرانيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام ألمانية.

 

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت الخميس، أن بلادها سوف تورد لأوكرانيا راجمتى صواريخ من النوع متعدد الإطلاق من طراز "مارس" و50 عربة مدرعة من طراز "دينغو".

 

وقالت لامبريشت فى مؤتمر صحافى أن "النجاحات التى تمكّنت أوكرانيا من تحقيقها فى الأيام الأخيرة، وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية، مشجّعة". وتابعت الوزيرة أن الهجوم المضاد الذى تشنّه كييف "يظهر مدى أهمية أن نضع سريعا فى متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى".

 

وأضافت الوزيرة الألمانية اليوم ببرلين فى مستهل مؤتمر الجيش الألمانى أنه سيتم أيضا توفير 200 صاروخ لراجمتى الصواريخ. يشار إلى أن مختصين عسكريين ومدنيين يتشاورون فى مؤتمر الجيش الألمانى الذى بدأ اليوم ببرلين، بشأن النهج القادم للقوات الألمانية.

 


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