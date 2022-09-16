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حريق كبير فى ناطحة سحاب وسط الصين.. فيديو

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:51 ص
حريق كبير فى ناطحة سحاب وسط الصين.. فيديو حريق - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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شب حريق كبير في ناطحة سحاب بمدينة تشانجشا في وسط الصين، حسب ما أعنله التلفزيون العام الصيني، مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".

وأوضحت قناة CCTV  الصينية العامة أن "الدخان الكثيف يتصاعد من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، مشيرة إلى أن "رجال الاطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران وإجراء عمليات انقاذ في مكان الحادث".

 

وذكر التقرير أن الحريق التهم المبنى الذي يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة "تشاينا تليكوم".أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل من المبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

هذا ويبلغ عدد سكان مدينة تشانجشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي 10 ملايين نسمة.

 

 


الصين

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حريق ناطحة سحاب فى الصين

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