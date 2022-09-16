حريق كبير فى ناطحة سحاب وسط الصين.. فيديو

شب حريق كبير في ناطحة سحاب بمدينة تشانجشا في وسط الصين، حسب ما أعنله التلفزيون العام الصيني، مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".

وأوضحت قناة CCTV الصينية العامة أن "الدخان الكثيف يتصاعد من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، مشيرة إلى أن "رجال الاطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران وإجراء عمليات انقاذ في مكان الحادث".

#BREAKING: Emergency personnel dealing with large fire at skyscraper in Changsha area of China's Hunan provincepic.twitter.com/nwFJOyrA0M — I.E.N. (@BreakingIEN) September 16, 2022

وذكر التقرير أن الحريق التهم المبنى الذي يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة "تشاينا تليكوم".أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل من المبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

هذا ويبلغ عدد سكان مدينة تشانجشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي 10 ملايين نسمة.