حبس شقيقين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر وشقيقه أثناء إتجارهما بالمواد المخدرة فى قرية منشأة شبرطوا التابعة لمركز قلين، وذلك أثناء الترويج لبضاعتهما ليجرى القبض عليهما واقتيادهما إلى مركز شرطة قلين.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة قلين، يفيد بورود معلومات من عناصر الشرطة السريين يفيد بقيام مسجل خطر وشقيقه، بترويج الهيروين بنطاق دائرة المركز، ليجرى وضع خطة أمنية محكمة لضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين حيث جرى ضبط "س. ن. ا" 40 سنة، مقيم بقرية منشأة شبراطو التابعة لدائرة مركز قلين، مسجل خطر شقى فئة أ فرض سيطرة، سبق اتهامه فى 18 سابقة من بينها سرقة وسلاح ومخدرات وبلطجة، وآداب عامة، وشقيقه سمير، 38 عاما، سبق اتهامه فى 6 قضايا من بينها سرقة ومخدرات وسلاح.

وعقب وصول المتهمين إلى مركز شرطة قلين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح نارى فرد خرطوش و135 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالى من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه فى الترويج للمخدرات، وحرر للمتهمين محضر حمل رقم 7954 جنايات مركز شرطة قلين، ليجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.