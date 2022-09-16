اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جولة لوزير الرى اليوم فى مشروعات الوزارة بمحافظة البحيرة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:00 ص
جولة لوزير الرى اليوم فى مشروعات الوزارة بمحافظة البحيرة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وذلك فى اطار جولاته التفقدية لمشروعات الوزارة بالمحافظات.

وقالت مصادر بوزارة الرى أنه من المقرر أن يتفقد سويلم المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا ومحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة ، بقدرة رفع 9 متر .

يشار إلى أنه تم تنفيذ حوالي 40% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع والانتهاء من مسار القناة المفتوحة و مسار المواسير .

و يمتد المسار الناقل للمياه بطول 114 كيلومتر و هو عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

و يهدف المشروع لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات ، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.


وزير الرى

الحمام

مياه الصرف

الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

وزير الري: حصر الأملاك والأصول المملوكة للوزارة لاختيار أفضل سبل استثمارها

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:09 م

وزير الرى: مصر تطلق مبادرة عالمية للتكيف بمجال المياه مع آثار تغيرات المناخ

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:47 ص

وزير الرى يكلف قيادات الوزارة فى الوجه القبلى بالمرور على مخرات السيول

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:30 م

وزير الرى: غرامات تبديد المياه حال استخدام الرى بالغمر فى الأراضى الرملية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:52 ص

وزير الرى يلتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة