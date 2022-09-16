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جريمة تهز اليمن.. شاب يذبح والدته ليلة زفاف شقيقته

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:51 م
جريمة تهز اليمن.. شاب يذبح والدته ليلة زفاف شقيقته جرائم القتل ـ أرشيفية
إيمان حنا

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أقدم شاب عشرينى على ذبح والدته فى محافظة إب اليمنية، ووفق ما أوردت مصادر محلية بالمحافظة فأن الشاب فصل رأس والدته عن جسدها، فى مشهد مروع، وفق موقع قناة الحدث.

شكلت الجريمة صدمة مجتمعية بالغة هزت أبناء المحافظة، خاصة أنها وقعت ليلة زفاف شقيقة الجانى، ليتحول الفرح الذى كانت العائلة تستعد له إلى مأتم.

تأتي هذه الجريمة بعد أيام من قيام شاب بقتل نفسه بعد أن قتل زوجته وشقيقه، فى منطقة دار الشرف بمحافظة إب أيضا فى جريمة لم تُعرف دوافعها بعد.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع منسوب جرائم العنف الأسرى فى اليمن فى ظل انتشار واسع للسلاح.


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