اليوم السابع
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جدعنة ولاد البلد.. إقبال شبابى كبير للتبرع بالدم فى إحدى قرى كفر الشيخ (صور)

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:10 م
جدعنة ولاد البلد.. إقبال شبابى كبير للتبرع بالدم فى إحدى قرى كفر الشيخ (صور) التبرع بالدم من قبل شباب القرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية عبد الباعث الفقي، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً شبابياً كبيراً على التبرع بالدم لصالح بنك دم سيدي سالم، ضمن مبادرة « 20 دقيقة تنقذ حياة»، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.

 

وأشرف على الحملة، الدكتورة سماح أحمد جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، والدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، والدكتور أحمد شوقي شمس الدين، مدير بنك دم سيدي سالم.

 

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بالمشاركة الفعالة من المجتمع المدني والمواطنين في فعاليات مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة التي تُساهم في توفير كميات من الدم لبنوك الدم، موجهة الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه نجاح هذه المبادرة.

 

وتهدف هذه الحملة إلى تفعيل ثقافة التبرع بالدم التي تساهم تحسين تدفق الدم، ويساعد على تنقية الدهون الثلاثية، ويقلل من مخاطر النوبات القلبية، وحوادث القلب والأوعية الدموية، ويحفز إنتاج خلايا دم جديدة في الجسم، ويوازن مستويات الحديد في الدم.

 

التبرع بالدم من قبل شباب القرية
التبرع بالدم من قبل شباب القرية

 

تبرع شباب قرية بالدم
تبرع شباب قرية بالدم

 

جانب من التبرع بالدم
جانب من التبرع بالدم

 


كفر الشيخ

التبرع بالدم

الدم

حملة التبرع بالدم



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