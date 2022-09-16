اليوم السابع
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جامعة عين شمس تكرم المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.. صور

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:40 م
جامعة عين شمس تكرم المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.. صور جانب من التكريم

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كرمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، وكلية الحقوق بالجامعة برئاسة عميدها الدكتور محمد صافي المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإهدائه درع الكلية التذكاري تقديرًا له كأحد رموز الدولة ممن التحقوا بالكلية، والتي حصل منها على ليسانس الحقوق 1975.

 

جاء ذلك في إطار حفل التخرج الرسمي الأول لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس الدفعة (69) بتشريف عدد من رموز الجامعة الذين تخرجوا منها يتقدمهم، المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات جامعة عين شمس.

 

ويذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد مواليد 4 ديسمبر 1952 وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا، قبل أن يلتحق بالنيابة الإدارية في 1976 ويتدرج في مناصبها المختلفة وحتى تعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022..

التكريم الكبير
التكريم الكبير

 

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

 

حفل اكريم المستشار عدلى جاد
حفل اكريم المستشار عدلى جاد

 

 


جامعه عين شمس

رئيس النيابه الاداريه

المستشار عدلى جاد



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