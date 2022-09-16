جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز متقدمة بمهرجان الفنون الشعبية الأول للجامعات والمعاهد

سوهاج محمود مقبول

حصدت جامعة سوهاج، 3 مراكز متقدمة خلال مشاركتها في الفوج الطلابي لمهرجان الفنون الشعبية الأول لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت شعار "القائد المبدع"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة فازت بالمركز الأول لأفضل مؤدية للحركة وحصلت عليها الطالبة هاجر شوقي، كما حصدت الجامعة المركز الثالث في استعراض البيئة المحلية، واستعراض ليلة حنة العروسة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق أن إدارة الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه المهرجانات واللقاءات و الإنخراط في كل ما يمثل نشاط طلابي، وذلك لإيمانها بأهمية هذه الأنشطة والتي تساهم في بناء شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، بل وتساعدهم على استكشاف أنفسهم وما لديهم من قدرات، واستثمار طاقاتهم في المجالات المفضلة لديهم سواء كان نشاط ثقافي، إجتماعي، تنموي، فني أو رياضي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه شارك بالمهرجان 16 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، حيث تم تقديم ثلاث لوحات إستعراضية الأولى من البيئة وهو استعراض التحطيب، اللوحة الثانية من البيئة المجاورة وهو استعراض القلل القناوي، والثالثة من تصميم وإبداع المدرب وهو استعراض الحنة للعروسة.

وأضافت إنتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنه تم إختيار 4 من الطلاب والطالبات المتميزين المشاركين من الجامعة وضمهم لفريق الفنون الشعبية بمعهد إعداد القادة بحلوان، لتمثيل الجامعات المصرية داخل وخارج مصر وفي كافة المراسم والإحتفالات التي تنظمها وزارة التعليم العالي، لافتة إلى انه قد قام بالتدريب وتصميم الرقصات للفريق المشارك من الجامعة المدرب محمد الرز.



العرض على المسرح



الفريق المشارك (1)



الفريق المشارك (2)



جانب من الأستعراض (1)



جانب من الأستعراض (2)



فريق جامعة سوهاج بالعرض (1)



فريق جامعة سوهاج بالعرض (2)



فريق جامعة سوهاج بالعرض (3)