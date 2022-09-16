توقعات أسعار الذهب فى مصر والبورصة العالمية

كتب: إسلام سعيد

لا زال المعدن الأصفر يواصل خسائره عالميًا ليبتلع كل المكاسب المحققة خلال تداولات الأسبوع الماضي لتتراجع أسعار الذهب لأربع أسابيع متتالية تقريبا وتبتلع كل المكاسب المحققة من منتصف يوليو الماضى، بحسب جولد بيليون.

جاءت أخبار التضخم الأمريكية دون التوقعات لتعصف بالذهب وتزيد من احتمالية رفع الفيدرالى للفائدة فى اجتماعه الأربعاء المقبل حيث تشير معظم التوقعات إلى رفع بين 75 نقطة أساس و100 نقطة لاحتواء التضخم، وعلى الرغم من الظروف الحالية الاقتصادية أو الجيوسياسية فهى في صالح الذهب لما يمثله من أداة جيدة للتحوط، ولكن أسعار الفائدة وعوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة وتقف أمام أي إيجابية للمعدن الذي لا يدر عائدا.

وفور صدور أخبار التضخم أعلن أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب عن خفض حيازته من المعدن الأصفر بواقع 0.24% من 962.88 طن SPDR إلى 960.56 طن وعلى الرغم من التراجع الحالي لأسعار المعدن عالميا حول مستوى 1680دولار إلا أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب صعود وارتفاع تصحيحي عالميا وبالتبعية محليا.

ورجحت جولد بليون، أن تستفيد أسعار الذهب بمصر من ارتفاع سعر الصرف الحالي فبشكل عام فإن أي تراجع عالميا قد لا نشعر بتأثير بالمثل بالسوق المحلية بسبب سعر الصرف فهو يعتبر أكبر مؤثر على الأسعار، حيث أن ارتفاع واحد قرش بسعر صرف الدولار مع افتراض ثبات سعر الأونصة عالميا قد نشهد زيادة مقدارها 50 قرش تقريبا بسعر الذهب.

وتتوقع جولد بيليون أن تشهد أسعار الذهب محليًا صعود وأن كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل لتستغل بذلك التصحيح المتوقع لسعر الأونصة عالميا، بالإضافة إلى ثبات أو الزياده الطفيفة بسعر الصرف، وأيضا الطلب المرتفع على الذهب فى الصاغة الفترة الحالية تجعل تلك المعطيات أن نستهدف بذلك مستوى 1120 إلى 1125 جنيها كهدف أول وهدف ثاني 1135 و1130جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم قبل قليل بشكل طفيف للغاية بحوالي جنيه واحد فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1685 دولار .