اليوم السابع
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تنظيم مسابقات اللياقة البدنية للفتاة والمرأة بمراكز شباب فوه فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:56 م
تنظيم مسابقات اللياقة البدنية للفتاة والمرأة بمراكز شباب فوه فى كفر الشيخ.. صور المشاركات فى المسابقة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد مركز شباب فوه، مسابقات اللياقة البدنية للفتاة والمرأة، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة، فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة، بتقديم حزمة متنوعة من البرامج والفعاليات المصممة من أجل تنمية مهاراتها وقدراتها المختلفة، ومن أهمها برامج رياضية مصممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجاتهن، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية مستمرة فى تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة والفتاة، على مستوى مدن وقرى المحافظة، والاهتمام برياضة المرأة بالأخص، والعمل على تنمية مهاراتهن للمساهمة فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واقتحامها المنافسات الرياضية بكل قوة، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع، وتقديم كافة سبل الدعم لها من خلال البرامج والفعاليات المتنوعة المقدمة بمراكز الشباب والأندية.

 

وتقدم مسابقات اللياقة البدنية للمرأة والفتاة بمراكز شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازى، مدير إدارة التنمية الرياضية، متابعة تنفيذ مديرى الإدارات الفرعية وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.

المشاركات في المسابقة
المشاركات فى المسابقة

المشاركات في المسايبقة
المشاركات فى المسابقة

تنظيم مسابقات اللياقة البدنية للفتاة والمرأة بمراكز شباب فوه
تنظيم مسابقات اللياقة البدنية للفتاة والمرأة بمراكز شباب فوه

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 


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مراكز الشباب بكفر الشيخ



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